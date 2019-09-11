Участок улицы Сибирской в центре Кургана будет закрыт на дорожный ремонт до 15 октября включительно. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.
«Разрешить закрытие движения всех видов автотранспорта по улице Сибирской на участке от улицы Бурова-Петрова до улицы Савельева до 20.00 15 октября 2019 года», — говорится в тексте документа. Ремонт участка дороги будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт здесь был синхронизирован с коммунальщиками, которые ранее провели работы на водопроводе, расположенном под дорогой. После этого в рамках нацпроекта здесь заменили бордюрные камни.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в эти же даты, с 10 сентября по 15 октября, будет закрыт участок улицы Куйбышева, расположенной параллельно улице Сибирской. Это может усложнить поиски объезда перекрытых дорог для автомобилистов.