Силовики нагрянули с обыском в квартиру тюменского сторонника Навального

Дело ведет Центральный аппарат Следственного комитета
Сотрудники СК РФ проводят обыск в квартире тюменского сторонника Алексея Навального Дмитрия Добрынина. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам инсайдера, сначала Добрынина вызвали в следственный комитет на допрос, а уже оттуда привезли обратно в квартиру, где начали обыск. В управлении СК РФ по Тюменской области ситуацию не комментируют. Дозвониться до штаба Навального в Тюмени не удалось.
Ранее агентство сообщало, что обыски штабах главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят по всей стране. По неподтвержденным данным, поводом стало уголовное дело против ФБК об отмывании денег, которое расследует Центральный аппарат Следственного комитета.