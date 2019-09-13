12 сентября 2019
11 сентября 2019
10 сентября 2019

Силовики нагрянули с обыском в квартиру тюменского сторонника Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Дело ведет Центральный аппарат Следственного комитетаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники СК РФ проводят обыск в квартире тюменского сторонника Алексея Навального Дмитрия Добрынина. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, сначала Добрынина вызвали в следственный комитет на допрос, а уже оттуда привезли обратно в квартиру, где начали обыск. В управлении СК РФ по Тюменской области ситуацию не комментируют. Дозвониться до штаба Навального в Тюмени не удалось.

Ранее агентство сообщало, что обыски штабах главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят по всей стране. По неподтвержденным данным, поводом стало уголовное дело против ФБК об отмывании денег, которое расследует Центральный аппарат Следственного комитета.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...