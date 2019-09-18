17 сентября 2019
16 сентября 2019

Тюменские энергетики решили проблему с безопасностью жителей целого микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Работники УСТЭК поменяли 216 метров труб в Восточном микрорайоне ТюмениФото: Николай Бастриков © URA.RU

Специалисты компании УСТЭК поменяли участок теплотрассы в районе школы №63 в Восточном микрорайоне Тюмени. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наши работники провели работы на 216 метрах теплосети, часть которой располагалась над землей», — пояснили в УСТЭК. По новому проекту все трубы убрали под землю — это освободило территорию от массивных конструкций теплосетей и увеличило безопасность горожан.

Кроме того, 17 сентября были завершены работы по монтажу новой тепловой сети в районе дома №4 по проезду Заречный. После успешных испытаний теплотрассы здесь была восстановлена подача горячей воды для жителей 13 домов. Старая сеть пришла в негодность из-за высокого уровня грунтовых вод в этой части Тюмени.

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