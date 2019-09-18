Тюменские энергетики решили проблему с безопасностью жителей целого микрорайона

Работники УСТЭК поменяли 216 метров труб в Восточном микрорайоне Тюмени
Специалисты компании УСТЭК поменяли участок теплотрассы в районе школы №63 в Восточном микрорайоне Тюмени. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия.
«Наши работники провели работы на 216 метрах теплосети, часть которой располагалась над землей», — пояснили в УСТЭК. По новому проекту все трубы убрали под землю — это освободило территорию от массивных конструкций теплосетей и увеличило безопасность горожан.
Кроме того, 17 сентября были завершены работы по монтажу новой тепловой сети в районе дома №4 по проезду Заречный. После успешных испытаний теплотрассы здесь была восстановлена подача горячей воды для жителей 13 домов. Старая сеть пришла в негодность из-за высокого уровня грунтовых вод в этой части Тюмени.