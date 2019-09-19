Тюменские власти создают структуру для контроля бизнеса на главной улице города

Предпринимательскую деятельность на территории Цветного бульвара в Тюмени предлагают отдать под контроль «единого оператора». Инициативу озвучил глава департамента потребрынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев на заседании областной думы 19 сентября, передает корреспондент «URA.RU».
Он уточнил, что вопрос создания «единого оператора», который бы отвечал за общественную территорию сейчас разрабатывается. «Появится некий хозяин, который заинтересован в том, чтобы торговали тем, что прописано в документах и тем, чтобы не появлялись другие [предприниматели], которые создают конкуренцию тем добросовестным предпринимателям, которые в рамках закона находится на этой территории», — рассказал Пантелеев. Он не уточнил, на какой именно стадии сейчас находится инициатива.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Цветной бульвар в Тюмени нуждается в серьезном обновлении. Среди недостатков назывались кричащие цвета торговых точек и аттракционов, а также предприниматели, которые нелегально зарабатывают на катании горожан на лошадях.