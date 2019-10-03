Емельяненко показал кадры драки в баре с уральским спортсменом. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по смешанным единоборствам RCC3: Russian Cagefighting Championship в КРК
Александр Емельяненко показал, как кинул кепку в Михаила КокляеваФото: Анна Майорова © URA.RU

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил видеозапись потасовки с пауэрлифтером, уроженцем Нижнего Тагила Михаилом Кокляевым, который в результате конфликта получил рассечение брови. Инцидент произошел 2 октября в одном из баров Москвы.

«Наглый Миша! Хочу заметить, не я это начал. Острые козырьки!» — подписал публикацию в Instagram Емельяненко. На кадрах видно, как во время интервью Емельяненко кинул в Кокляева кепку, из-за чего у последнего пошла кровь. Однако первым бросок бейсболкой сделал пауэрлифтер Кокляев, уточняет агентство Nation News. Находящийся в помещении журналист Азамат Бостанов призвал спортсменов разобраться друг с другом на ринге.

Уралський спортсмен принес свои извинения за произошедшее. Он уточнил, что «не сдержал эмоций» из-за того, что Емельяненко неоднократно донимал его своими «выпадами», передает RT. Поединок между Емельяненко и Кокляевым пройдет 29 ноября, уточняет телеканал 360.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество Спорт
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...