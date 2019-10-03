Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил видеозапись потасовки с пауэрлифтером, уроженцем Нижнего Тагила Михаилом Кокляевым, который в результате конфликта получил рассечение брови. Инцидент произошел 2 октября в одном из баров Москвы.
«Наглый Миша! Хочу заметить, не я это начал. Острые козырьки!» — подписал публикацию в Instagram Емельяненко. На кадрах видно, как во время интервью Емельяненко кинул в Кокляева кепку, из-за чего у последнего пошла кровь. Однако первым бросок бейсболкой сделал пауэрлифтер Кокляев, уточняет агентство Nation News. Находящийся в помещении журналист Азамат Бостанов призвал спортсменов разобраться друг с другом на ринге.
Уралський спортсмен принес свои извинения за произошедшее. Он уточнил, что «не сдержал эмоций» из-за того, что Емельяненко неоднократно донимал его своими «выпадами», передает RT. Поединок между Емельяненко и Кокляевым пройдет 29 ноября, уточняет телеканал 360.