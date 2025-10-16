Начальник спецприемника из Перми осужден за кражу премий у своих сотрудников

В Перми бывший начальник спецприемника для задержанных осужден за мошенничество. Он похитил годовую премию своих подчиненных, но был пойман с поличным сотрудниками собственной безопасности регионального главка МВД. Об этом сообщает краевая прокуратура.
«Свердловский районный суд Перми вынес обвинительный приговор бывшему начальнику специального приемника для лиц, подвергнутых административному аресту. Экс-полицейский признан виновным в хищении денег, предназначенных для премирования его сотрудников», — говорится на сайте регионального надзорного ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в декабря 2024 года руководитель учреждения похитил 825 тысяч рублей. Деньги были выделены из бюджета и предназначались для выплаты годовых премий личному составу. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю. Все похищенные средства были обнаружены и изъяты.
Суд квалифицировал действия бывшего начальника по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). В качестве наказания ему назначен штраф, а также запрет на два года занимать должности в правоохранительных органах. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
