В Запорожье при атаке ВСУ погиб друг и коллега уральского военкора Журавлева

В Запорожской области в результате атаки БПЛА погиб военкор Иван Зуев, близкий друг екатеринбургского военкора Ростислава Журавлева. Мужчины вместе работали на полях СВО и освещали ход боевых действий. Об этом сообщает telegram-канал «Октагон».
«Иван и Ростислав были настоящими профессионалами, честными и мужественными журналистами, чьи репортажи, интервью и колонки высоко ценились читателями. „Октагон“ выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Ивана. Вечная память», — говорится в сообщении telegram-канала.
В Запорожской области в 2023 году в результате обстрела погиб уральский военкор Ростислав Журавлев. В его честь в 2025 году в трех вузах была учреждена именная стипендия.
