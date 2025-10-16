16 октября 2025

Пермский бизнесмен стал новым владельцем крупной строительной компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ООО «Евроинвест» построило ТЦ «СпешиLove»
ООО «Евроинвест» построило ТЦ «СпешиLove» Фото:

Пермский бизнесмен Владимир Матыцин стал новым владельцем строительной компании ООО «Евроинвест» (Мордовия). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

«Владимир Матыцин, один из самых состоятельных бизнесменов Пермского края, сменил свою покойную супругу Галину Матыцину на посту учредителя строительной компании ООО „Евроинвест“, известной по торговому центру „СпешиLove“ в Перми. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 13 октября 2025 года», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Галина Матыцина, ранее владевшая 100% долей в ООО «Евроинвест», скончалась весной 2025 года. Владимир Матыцин известен как владелец сети АЗС, Чернушинского маслосыркомбината и нескольких сельскохозяйственных предприятий в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский бизнесмен Владимир Матыцин стал новым владельцем строительной компании ООО «Евроинвест» (Мордовия). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». «Владимир Матыцин, один из самых состоятельных бизнесменов Пермского края, сменил свою покойную супругу Галину Матыцину на посту учредителя строительной компании ООО „Евроинвест“, известной по торговому центру „СпешиLove“ в Перми. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 13 октября 2025 года», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Галина Матыцина, ранее владевшая 100% долей в ООО «Евроинвест», скончалась весной 2025 года. Владимир Матыцин известен как владелец сети АЗС, Чернушинского маслосыркомбината и нескольких сельскохозяйственных предприятий в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...