Пермский бизнесмен стал новым владельцем крупной строительной компании

Пермский бизнесмен Владимир Матыцин стал новым владельцем строительной компании ООО «Евроинвест» (Мордовия). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».
«Владимир Матыцин, один из самых состоятельных бизнесменов Пермского края, сменил свою покойную супругу Галину Матыцину на посту учредителя строительной компании ООО „Евроинвест“, известной по торговому центру „СпешиLove“ в Перми. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 13 октября 2025 года», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Галина Матыцина, ранее владевшая 100% долей в ООО «Евроинвест», скончалась весной 2025 года. Владимир Матыцин известен как владелец сети АЗС, Чернушинского маслосыркомбината и нескольких сельскохозяйственных предприятий в регионе.
