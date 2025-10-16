В аэропорту Пулково поймали женщину из Свердловской области, которая хотела тайком вынести дорогие духи из зоны duty-free. Ее вычислили по камерам и завели уголовное дело. Об этом рассказали в транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.
«Сотрудниками уголовного розыска на воздушном транспорте установлена личность женщины, причастной к краже. Ею оказалась 42-летняя уроженка Свердловской области, следовавшая рейсом „Санкт-Петербург-Екатеринбург“», — заявили в telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража. Женщине грозит до двух лет колонии.
Видео: telegram-канал Транспортная полиция СЗФО
