16 октября 2025

Свердловчанка попыталась скрыться после кражи духов из duty-free. Видео

В Санкт-Петербурге поймали жительницу Свердловской области, которая украла духи
© Служба новостей «URA.RU»
На женщину завели уголовное дело за кражу
На женщину завели уголовное дело за кражу

В аэропорту Пулково поймали женщину из Свердловской области, которая хотела тайком вынести дорогие духи из зоны duty-free. Ее вычислили по камерам и завели уголовное дело. Об этом рассказали в транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.

«Сотрудниками уголовного розыска на воздушном транспорте установлена личность женщины, причастной к краже. Ею оказалась 42-летняя уроженка Свердловской области, следовавшая рейсом „Санкт-Петербург-Екатеринбург“», — заявили в telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража. Женщине грозит до двух лет колонии. 

Видео: telegram-канал Транспортная полиция СЗФО

