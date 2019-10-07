Деньги, выделенные на тюменское кино, ушли в Москву

Изначально 500 тыс. рублей должно было достаться тюменскому режиссеру Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Московский режиссер Евгений Никитин стал победителем тюменского этапа федерального киноконкурса «Всероссийский питчинг дебютантов». Решение об этом 5 октября приняло жюри. Москвич стал обладателем гранта в 500 тыс. рублей, который изначально предполагалось вручить победителю номинации «Сделано в Тюмени».

Никитин с короткометражным фильмом «Толстяк на ветке» участвовал в тюменском питчинге в категории «Детское семейное кино», где победитель мог претендовать только на 300 тыс. рублей. Однако жюри под председательством главы молодежного центра союза кинематографистов России Дмитрия Якунина не нашло среди тюменцев достойных претендентов, и 500 тыс. рублей досталось столичному режиссеру. Грант же в 300 тыс. рублей было решено не вручать никому. Интересно, что Якунин ранее был продюсером одной из картин Никитина.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы федеральные средства (500 тыс. рублей было выделено Фондом президентских грантов — прим. ред.) остались в Тюменской области. Но даже сами тюменцы признают, что презентация Никитина была на голову выше», — рассказала «URA.RU» директор центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис» — одного из организаторов питчинга — Маргарита Посадских. По ее словам, жюри было вправе перенести грант из одной номинации в другую — положение о конкурсе это предусматривает.

На полумиллионный грант претендовали три полнометражных фильма тюменских режиссеров: «Поезд на Север», «Северный край» и «Панчер». А также два короткометражных: «Смерть чиновника» и «Печеньки».