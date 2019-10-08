Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»

Московский суд отклонил иск музыкального продюсера Бари Алибасова к торговой сети «Ашан» и производителю химического средства для очистки труб «Крот». Продюсер обвинил «Крот» в нанесении тяжкого вреда его здоровью.
«Я считаю, что вины ответчиков вообще нет в том, что заявителю был принесен вред», — цитирует РБК заявление представителя производителя «Крота». Аналогичного мнения придерживается и представитель «Ашана», который отметил, что «средство для очистки труб надо заливать в трубы, а не в себя». На сторону ответчиков также встал прокурор.
В итоге суд согласился с мнением прокурора и отказал в удовлетворении иска. Однако защита Бари Алибасова заявила, что обжалует решение и подаст иск в суд второй инстанции.
В июне появилась информация о том, что Бари Алибасов по ошибке выпил из бутылки щелочное средство для прочистки труб. В больнице у него диагностировали серьезные ожоги внутренних органов, однако выписали Алибасова уже через пару недель, напоминает агентство Nation News. Ущерб, нанесенный чистящим средством «Крот», Алибасов оценил в 100 миллионов рублей потому, что, по мнению продюсера, на его месте мог оказаться любой, пишет «