Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»

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С претензией Бари Алибасова к средству для очистки труб суд не согласилсяФото: alibasov_nana, Instagram

Московский суд отклонил иск музыкального продюсера Бари Алибасова к торговой сети «Ашан» и производителю химического средства для очистки труб «Крот». Продюсер обвинил «Крот» в нанесении тяжкого вреда его здоровью.

«Я считаю, что вины ответчиков вообще нет в том, что заявителю был принесен вред», — цитирует РБК заявление представителя производителя «Крота». Аналогичного мнения придерживается и представитель «Ашана», который отметил, что «средство для очистки труб надо заливать в трубы, а не в себя». На сторону ответчиков также встал прокурор.

В итоге суд согласился с мнением прокурора и отказал в удовлетворении иска. Однако защита Бари Алибасова заявила, что обжалует решение и подаст иск в суд второй инстанции.

В июне появилась информация о том, что Бари Алибасов по ошибке выпил из бутылки щелочное средство для прочистки труб. В больнице у него диагностировали серьезные ожоги внутренних органов, однако выписали Алибасова уже через пару недель, напоминает агентство Nation News. Ущерб, нанесенный чистящим средством «Крот», Алибасов оценил в 100 миллионов рублей потому, что, по мнению продюсера, на его месте мог оказаться любой, пишет «ФАН».

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