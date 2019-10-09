Ройзман уверен, площадка под строительство храма в Екатеринбурге уже выбрана Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

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Главные новости среды, 9 октября:

Депутат Госдумы Николай Панков предложил лишать повышенной пенсии осужденных чиновников. Он считает, что граждане не должны оплачивать старость госслужащих, судимых за воровство.

В Кремле пообещали лично следить за голосованием по собору Святой Екатерины. Общегородской опрос пройдет уже в это воскресенье, 13 октября. Но экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что «красивая история» с митингами в сквере закончилась и городу уже не нужен никакой референдум. Политик уверен — площадку выбрали еще в июне.

Минобороны отбирает квартиры у бывших работников военного завода на Урале. Предприятие, которое дало людям жилье, обанктротилось, и теперь министерство выселяет людей, не успевших приватизировать жилплощадь.

Чиновница, назвавшая «быдлом» жертв паводка в Тулуне, вышла на новую работу. Женщина получила практически руководящую должность.

В России может взлететь цена на воду. Все из-за проекта Минпромторга, который прогонит иностранных производителей воды с российского рынка и заставит отечественных производителей закупать оборудование на миллионы рублей.

В Кургане нашли подпольный крематорий. После информации о том, что там сжигают не только медицинские отходы, но и части человеческих тел, за дело активно взялись силовики. «URA.RU» выяснило, что к созданию подпольного крематория имела отношение бывший замгубернатора, судимая раньше.