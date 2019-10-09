Ройзман агитирует за площадку под главный храм Екатеринбурга

Экс-мэр: решение принято давно Фото: Ната Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что территория бывшего приборостроительного завода на набережной Екатеринбурга — лучшее место под Храм Святой Екатеринбурга. При этом он считает, что никакой референдум не нужен — все уже давно решено.

«Сквер отстояли — это была красивая история, все получилась, но она закончена, — заявил „URA.RU“ Ройзман. — Сейчас борьба идет непонятно за что. То, что делает городская дума — проводит опрос, тратит сумасшедшие деньги, возбуждают бюджетников — все это непонятно зачем: реальные решения были приняты полгода назад — в июне. Застройщики решили, что будут строить на своей площадке. Имеют право — это их частная территория».

По мнению Ройзмана, в варианте «приборки» — сплошные плюсы: во-первых, храм украсит набережную. «Там когда-то хотели строить библиотеку, но началась война — построили завод. Он свое отработал. Само здание достаточно уродливое, занимает огромное пространство, а внутри — хаос. Это пространство выключено из городской жизни и занимает место на набережной, — говорит экс-мэр. — Теперь там появится достойный объект. Я понимаю, как это будет делаться — на помин души: вложат все, что можно».

Во-вторых, благодаря строительству храма в городе откроются участки сразу двух улиц — Горького и переулка Почтовый. «Сейчас все, кто выходит в парк Попова и идет в сторону набережной, упираются в забор губернаторской резиденции, — поясняет Ройзман. — Если будут строить там — Почтовый переулок будет продлен до улицы Горького (я видел проект), а Горького — до проспекта Ленина (забор резиденции сдвинут).

При этом близость друг к другу двух храмов (существующего Храма на Крови и будущего Храма Святой Екатерины) политика не смущает. «Вы когда-нибудь были в Венеции, в Риме, во Флоренции, в Москве, в конце концов? В самых старых европейских городах, в культурных столицах плотность таких объектов значительно выше!» — заметил экс-мэр Екатеринбурга.