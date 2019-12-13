Спортсмены пожаловались на состояние аварийного спорткомплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Боровский Тюменского района пожаловались на то, что местный спорткомплекс находится в ужасном состоянии. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи утверждают, что и здание, и тренажеры уже давно пришли в негодность. Но вместо капремонта здесь просто установили пластиковые окна.

«Хочется показать всему району, в каких условиях нам приходится заниматься спортом в посёлке Боровский. Маты (которые вообще можно назвать матами) все в дырах, мусор вообще не убирается, грязь, холод. Зато в аварийный спорткомплекс вставили новые пластиковые окна за 2 миллиона на смех всему посёлку», — написал анонимный автор публикации и опубликовал подтверждающее фото.

В администрации спорткомплекса подтвердили, что фотография была сделана в спорткомплексе поселка. Но точно не позднее седьмого октября этого года. Именно в этот день, по словам директора комплекса Андрея Квинта, здание было признано аварийным, и занятия в нем прекратились.

«Автор этой публикации явно не понимает, о чем говорит. Пластиковые окна были установлены в спорткомплексе в июле 2018 год, чтобы в здании сохранялся нормальный температурный режим. Здание признали аварийным полтора года спустя, 7 октября. Сейчас в секциях никто не занимается. В следующем году у нас пройдет масштабная реконструкция здания. Ну, а то, что в зале лежат порванные маты, говорит о том, что здесь занимается много людей», — рассказал «URA.RU» Квинт.