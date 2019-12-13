Курганцы вывели из строя очистные сооружения

Работе очистных сооружений угрожает выброшенный в канализацию мусор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очистные сооружения канализации в Кургане вышли из строя 12 декабря из-за выброшенного курганцами мусора. В результате пришлось приостановить их работу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

«На очистных сооружениях канализации Кургана произошел очередной залповый выброс мусора, в том числе из нетканого синтетического волокна, что привело к временному выходу из строя оборудования», — заявляют в ресурсоснабжающей организации. Сотрудникам «Водного Союза» пришлось в течение нескольких часов отдирать тряпки, застрявшие в металлических решетках. Как пояснили «URA.RU» в компании, в настоящее время работа очистных сооружений восстановлена.

«Решетки не предназначены для работы с таким видом загрязнений. После попадания в них отходов из синтетического волокна, они ломаются, людям приходится очищать их вручную», — подчеркнул гендиректор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников. Синтетические материалы, выброшенные в канализацию, приводят к локальным засорам, выходу сточных вод на поверхность, остановке насосов и поломкам оборудования.

Руководство «Водного Союза» обратилось к жителям Кургана с просьбой не использовать канализацию многоквартирных домов в качестве мусоропровода. По данным коммунальщиков, в 2018 году на сетях водоотведения Кургана пришлось устранять не менее шести тысяч засоров.