Феминистки поругались с Роскосмосом из-за календаря в стиле «пин-ап»

Художник из города Рыбинск Ярославской области Андрей Тарусов создал для Роскосмоса календарь в стиле «пин-ап». Однако российские феминистки в комментариях под постом раскритиковали рисунки за сексизм.
На рисунках художника изображены женщины в облегающей одежде. «Здесь развернулась целая война под постом с календарем Главкосмос», — написал Тарусов на своей странице в Facebook. Создатель календаря отметил, что сам придерживается феминистских взглядов.
Художник не согласился с тем, что его календарь является «сексистским». «Да, их скафандры обтягивают, потому что это „пин-ап“ (закон жанра)», — объяснил Тарусов. Также он подчеркнул, что если бы рисовал реальные скафандры, то людей в них совсем бы не было видно. Помимо этого, художник обратил внимание на то, что изобразил в своей работе женщин разных национальностей.