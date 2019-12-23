Артуру Ольховскому было 52 года Фото: профиль Артура Ольховского соцсети на facebook.com

В ночь с 22 на 23 декабря ушел из жизни основатель поискового движения Тюменской области Артур Ольховский. Информацию об этом в соцсетях опубликовал его племянник Кирилл.

«Ушел дядька. Прости, если что не так», — написал он в своей публикации во «ВКонтакте». Причину смерти оперативно уточнить не удалось. Время и место прощания с Ольховским будет объявлено дополнительно.

Артур Ольховский стал пионером поискового движения в Тюменской области. Начинал свою деятельность еще в 1980-х годах. С тех пор командировки по поиску людей стали регулярными, в большинстве случаев они были успешными. Тюменская региональная общественная организация «Областной поисковый центр», которую основал и возглавлял Ольховский, помогла десяткам семей узнать о судьбе своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Редакция «URA.RU» выражает соболезнования родным и близким Артура Ольховского.