83-летняя тюменка три часа не могла дождаться скорой помощи

В «скорой» вызов не отнесли к категории экстренных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три часа понадобилось скорой помощи, чтобы приехать на вызов к 83-летней жительнице Тюмени. Информацию о произошедшем в соцсети «ВКонтакте» опубликовала соседка пожилой женщины, не назвавшая своего имени. Инцидент произошел в ночь на 28 декабря в доме №171 по улице Широтной.

По словам анонимного автора, она встретила пенсионерку в подъезде. Женщина ходила по квартирам соседей и звала на помощь — с 10-го этажа она спустилась уже на четвертый. 83-летняя тюменка жаловалась на высокое (218) давление, ей вызвали скорую. «В скорой мне ответили: „Бабушка не одна. Ждите, в первый раз у нее давление что ли?“ Скорая приехала через три часа. Сейчас бабушка дома, пока с ней все хорошо», — написала неравнодушная соседка.

Пост вызвал активное обсуждение в соцсетях. «Да, мы живем в страшное время», — отреагировал Анастасия Ульянова. «У моего свекра был инсульт, мы вызвали скорую в 23:30, но она приехала в 5:40», — поделилась историей Екатерина Алексеева. Но нашлись и те, кто защищал врачей. «Почему скорая долго ехала? Скорее всего, потому, что бабулька вызвала их померить давление и поговорить», — написал Андрей Рянин.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области «URA.RU» напомнили, что все вызовы, поступающие в службу скорой помощи, делятся по категориям срочности на экстренные и неотложные. «Экстренные — это ситуации, когда есть угроза жизни человека: инсульт, инфаркт, потеря сознания, нарушение дыхания», — отметили в ведомстве, пояснив, что вызов к пенсионерке был неотложным.