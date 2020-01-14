В Тюмень приезжает журналист Иван Голунов

Иван Голунов расскажет о журналистских расследованиях Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов, ставший известный после инцидента с задержанием якобы с наркотиками, приедет в Тюмень с лекцией. Она пройдет в рамках фестиваля «Вместе медиа», на который приедут еще несколько представителей крупных федеральных медиа. Об этом «URA.RU» сообщили в оргкомитете мероприятия.

«Иван Голунов уже подтвердил свое участие. Он расскажет о том, как проводить журналистские расследования», — пояснили организаторы фестиваля. Вместе с ним в регион приедут сооснователь издания The Bell Петр Мироненко, директор по спецпроектам журнала Forbes Russia Ирина Телицына, замглавного редактора газеты «Ведомости» Кирилл Харатьян, российский корреспондент Newsweek Анна Немцова, ведущий «Вести FM» Владимир Аверин.

Спикерами также станут медиаменеджер порталов Psychologies и Parents.ru Анна Мотылькова, SMM-специалисты телеканалов «Кубань 24» Екатерина Устинова и «Пятницы» Наталья Бацуева. Пока точно не известно, будет ли установлена оплата за пропуск на форум. Однако в случае, если мероприятия все-таки сделают платным, цена за билет не превысит 1,5 тыс. рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в отношении задержавших 7 июня Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков полицейских было возбуждено уголовное дело. Силовиков обвиняют по пункту «В» части 3 статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».