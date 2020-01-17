Из-за послания Путина глава Ямала отчитается перед депутатами раньше срока

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов перенес свой итоговый доклад с марта на начало февраля после послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве региона.
«Ориентировочно это [доклад] произойдет в начале февраля, точная дата еще обсуждается. В послании будут учтены все последние задачи, поставленные перед субъектами. Президент сказал, нужны быстрые решения, поэтому на Ямале и изменили дату», — рассказал собеседник агентства.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного правительства корреспонденту «URA.RU» не удалось. На момент публикации новости ответ на запрос агентства не поступил.
Ранее «URA.RU» сообщало, что ежегодный доклад Артюхова о положении дел в регионе планируется в марте 2020 года. Глава региона комплексно подведет итоги года: отчитается о прошедших мероприятиях в регионе, даст анализ результатам работы окружного правительства.
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января. Глава государства озвучил ряд важных инициатив. Кроме закрепления в Конституции размера МРОТ на уровне прожиточного минимума и регулярной индексации пенсий он предложил ряд мер для поддержки семей. Также были озвучены меры, связанные с поддержкой здравоохранения и образования.