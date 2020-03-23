Более 15 тысяч свердловчан находятся под наблюдением из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 23 марта, понедельник. И вот главные новости за день:

Эксклюзив

Десятки тысяч мигрантов не могут вернуться на родину из России из-за закрытия границ на фоне коронавируса. Многим нужно переоформлять документы для работы или просто повидаться с родственниками, но вместо этого люди зависают на границе.

Переход россиян на удаленную работу — подарок для мошенников, которые через интернет будут красть деньги сотрудников. Чаще всего хакеры делают это через мессенджеры и развлекательные сайты, популярные в разгар карантина. Объясняем, какие уловки используются.

Политика и экономика

Решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию РФ из-за коронавируса уже принято, сообщает газета «Ведомости». Новая дата еще не утверждена, но в Кремле объяснили условия переноса.

Цены на бензин взлетят на фоне пандемии коронавируса. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, владельцы заправок просят властей РФ ввести закон об амнистии и мораторий на налоговые проверки всех АЗС.

Общество

Россия лишится иностранной рабочей силы из-за закрытия границ. На свободные вакансии теперь могут претендовать граждане РФ. Например, рабочих рук не будет хватать в строительстве и такси.

Все школы в России закрылись на карантин из-за коронавируса. Начиная с сегодняшнего дня до 12 апреля детям придется сидеть дома. Исключение сделано только для учеников начальных классов, которых родители не могут оставить одних.

Педагоги призвали отменить ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. Оценивать выпускников предлагают по итоговой годовой оценке, включая оценки за последние два года обучения.

Урал

В панике скупая продукты, свердловчане подняли продажу гречки на 327%. Увеличилась и цена крупы, а мясо, наоборот, перестало быть востребованным товаром.

Более 15 тысяч свердловчан находятся под наблюдением из-за коронавируса. На данный момент с подозрением на инфекцию в клиниках находятся 152 человека, у девятерых диагноз уже подтвердился.