Владельцы АЗС предупредили о росте цен на бензин из-за коронавируса

В период коронавируса есть риск закрытия предприятий российского топливного рынка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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На период пандемии коронавируса правительство РФ просят поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке нефтепродуктов. Соответствующее письмо к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направил Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива. По словам президента НТС Павла Баженова, содействие со стороны государства позволит не допустить спекулятивного роста цен на бензин.

«НТС ожидает снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами правительства по ограничению передвижений людей», — приводит РБК содержание письма. Но при этом союз напомнил, что топливо является стратегически значимым продуктом, который в том числе обеспечивает бесперебойные поставки товаров первой необходимости.

В частности, НТС просит правительство до конца 2020 года приостановить действие демпфера, который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть, а также подготовить и внести законопроект об амнистии АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ от административных штрафов. Кроме того, предлагается ввести мораторий на налоговые проверки всех АЗС, перевозчиков и НПЗ на период пандемии коронавируса и ввести отсрочки при уплате страховых взносов. По мнению главы НТС, предложенные меры способны «предупредить убытки и риск закрытия предприятий российского топливного рынка».

Ранее Агентство стратегических инициатив обратилось к правительству РФ с просьбой законодательно признать коронавирус форс-мажором для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для представителей отраслей, оказавшихся в особенно сложном положении. Счетная палата России уже отказалась от проведения всех новых проверок до начала лета из-за карантина на фоне пандемии.