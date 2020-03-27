В Чечню из-за коронавируса перестали пускать россиян без местной прописки

Глава региона Рамзан Кадыров советует гостям республики отложить визит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Чеченский аэропорт Грозный больше не пускают россиян, у которых нет регистрации в регионе. Ограничение начало действовать 27 марта, ранее об этом предупредило руководство аэровокзала.

«С завтрашнего дня, 27 марта 2020 года, аэропорт Грозный (Северный) будет принимать только граждан Российской Федерации, имеющих прописку или временную регистрацию на территории Чеченской Республики», — сообщается на сайте аэропорта. В сообщении также уточняется, что на время угрозы распространения коронавируса будет совершаться только один рейс — Грозный — Москва — Грозный. Его будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил гостей республики повременить с визитом в регион. «Мы всегда просили посетить нашу республику, а сейчас обращаемся с просьбой чуть перенести визит», — заявил Кадыров в своем Instagram. Он добавил, что в республике скоро начнут закрывать все места отдыха. Среди них — курорты Ведучи и Кезеной-Ам.

До этого самолеты двух авиакомпаний вылетали в Москву, одна компания совершала рейсы в Ростов-на-Дону, еще один рейс вылетал в Стамбул.

К настоящему моменту с помощью тест-систем в Чечне выявили 10 случаев заражения коронавирусом, один из них подтвердили в федеральной лаборатории «Вектор» в Новосибирске. По словам представителей регионального минздрава, три случая являются завозными — у пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ. Остальные случаи признаны контактными и протекают без симптомов. Ранее власти республики приняли решение о закрытии всех ресторанов и кафе на территории региона, напоминает телеканал 360.