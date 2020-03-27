В России переносят сдачу ЕГЭ и ОГЭ из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 27 марта, пятница. И вот главные новости к этому часу:

Эксклюзив

Грядущую неделю каникул в условиях карантина лучше действительно провести дома. Мы поможем не заскучать: вот список сервисов, где можно бесплатно посмотреть фильмы и сериалы или узнать что-то новое. Там же рассказываем, сколько продлится щедрость IT-компаний.

У бизнесмена Олега Дерипаски появится своя политическая партия. По данным URA.RU, в этом заинтересованы представители «семьи» — ближайшего окружения Бориса Ельцина, к которому относят и самого миллиардера.

Россиянам придется привыкать к новым экономическим условиям даже при самом благоприятном сценарии. Как будет развиваться экономический кризис при пандемии — в интервью директора «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА) Василия Тануркова.

Политика и экономика

В администрации президента РФ подтвердили случай заболевания коронавирусом. По словам Дмитрия Пескова, с президентом России Владимиром Путиным зараженный сотрудник не контактировал.

Министерство труда РФ объяснило оплату нерабочей недели для россиян. Снижать зарплаты не будут, отпуска на эти дни не продлеваются, а двойной оплаты за работу в выходные ждать не стоит.

Россияне стали закрывать вклады в банках после объявления о том, что с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей будет взиматься налог. Недостаток информации о распоряжении создал почву для новой волны паники.

Общество

Россиянам, получающим сдельную зарплату, нужно поторопиться, чтобы не потерять в доходах за вынужденные выходные с 30 марта по 3 апреля. Для этого им придется срочно сделать дополнение к трудовому договору.

ЕГЭ и ОГЭ перенесены на лето из-за коронавируса. По новому графику, экзамены стартуют 8 июня. Некоторые депутаты предлагали перенести их на август, но в этом сценарии вчерашние школьники вместо вуза пойдут в армию.

В России нашли тысячи незаконно построенных многоквартирных домов. Теперь десятки тысяч россиян, покупавшие в них жилье, могут стать бездомными: самострои собираются сносить.

Урал