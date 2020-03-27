Перенос ЕГЭ из-за коронавируса вынудит вчерашних школьников пойти в армию

Выпускники потеряют отсрочку от армии в случае переноса экзаменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Если в России перенесут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и сроки поступления в вузы, то выпускники школ потеряют возможность использовать отсрочку во время призыва в армию. Об этом URA.RU рассказали юристы и правозащитники.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов 27 марта предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой перенести дату проведения ЕГЭ на август и сдвинуть сроки приемных кампаний в вузы. По словам парламентария, сделать это нужно в связи с пандемией коронавируса.

«Если поступление в вузы из-за переноса ЕГЭ затянется на сроки позднее, чем 1 октября, то формально вчерашних школьников могут призвать в армию в осенний призыв (1 октября — 31 декабря)», — заявил в беседе с агентством координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.

Он напомнил, что в 2011 году школьникам, заканчивающим 11 класс, дали отсрочку от армии до осеннего призыва в случае успешной сдачи ЕГЭ. Но если в этом году экзамен перенесут на август, то школьники могут не успеть поступить в вузы до осени, когда их отсрочка уже перестанет действовать, уточнил правозащитник.

Юрист центра «Антипризыв» Артем Мугунянц объяснил агентству, что проблемы у выпускников возникнут даже раньше — уже в весенний призыв (1 апреля — 15 июля): «По закону отсрочка предоставляется выпускникам школ только до 30 июня. В это время они должны успеть сдать ЕГЭ. Если экзамена не будет в обычные сроки, то с 1 по 15 июля вчерашних школьников военкоматы попытаются всех забрать в армию».

Ранее URA.RU сообщало, что педагоги призвали вообще не проводить ЕГЭ в этом году, а набор в вузы осуществлять по среднему баллу в аттестате.