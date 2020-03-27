Стоит ли уральцам покупать квартиры после обвала рубля

Недвижимость остается надежным активом даже в кризисные времена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Обвал рубля поставил под вопрос покупку жилья для многих уральцев. Ситуация в российской экономике меняется ежедневно, и рынок недвижимости в регионах Урала чутко реагирует на эти перемены. Несмотря на общую нестабильность, как говорят опрошенные URA.RU эксперты, инвестиции в жилье остаются надежным способом сохранить и заработать деньги — для этого важно учитывать новые тенденции.

Что будет с ценами на жилье в кризис?

Аналитики ждут, что жилье будет дешеветь или останется в прежней цене Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вопреки расхожему мнению о том, что во время кризиса все становится дороже, аналитики ждут, что цены на квартиры снизятся. Росреестр прогнозирует падение в 15-20% за квадратный метр уже в апреле. Для этого есть ряд предпосылок, главная из которых — низкая платежеспособность россиян, считает исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев. По его словам, застройщики видят невысокий спрос граждан и отказываются от поднятия цен на жилье.

Другим важным аспектом стало решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Этот шаг во многом определил ближайшее будущее свердловского рынка недвижимости, считает коммерческий директор ГК «Фортис» Руслан Музафаров: «То, что ставка не пошла вверх — определенный сигнал для рынка, для которого важна стабильность, прогнозируемость, понятность».

Сохранение ключевой ставки означает, что ипотека, с которой проходит более половины сделок по покупке жилья, вероятнее всего, не станет дороже.

А если и станет чуть дороже — то ненадолго и в любом случае останется доступной, массовой — до 10%.

Надежно ли сейчас хранить деньги «в кирпичах»?

Исполнительный директор АО «Сибстройсервис» Павел Юрочкин считает, что инвестиции в жилье по-прежнему очень надежны. В пользу этого говорит устойчивость рынка недвижимости даже в условиях нынешнего кризиса. «Мы прогнозируем, что спрос на жилье будет оставаться на прежнем уровне, так как инвестиции в недвижимость являются традиционно одним из самых низкорисковых инструментов для сохранения накоплений», — пояснил Юрочкин.

Кризис — лучшее время для покупки недвижимости, дают совет эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, за стабильностью строительных компаний пристально следит государство. «Правительством озвучен ряд мер по поддержке застройщиков, которые являются достаточно своевременными. Минстрой планирует субсидирование процентных ставок по кредитам застройщиков в рамках проектного финансирования. Мера своевременная, но не исчерпывающая», — заметил Юрочкин.

Нестабильная экономическая ситуация — лучшее время для покупки жилья, полагает управляющий компании «ЛСР Недвижимость Урал» Владимир Крицкий. По его словам, с каждым днем растет риск, что недвижимость все-таки начнет дорожать, и вкладывать деньги надо как можно скорее. «Кризис лучше переживать в кирпичах, а не в бумажках», — отметил Крицкий.

Согласно тенденции последних лет, квартиры в России прибавляют в цене по 3% ежегодно. Аналитики подсчитывают, что и сдача купленного жилья в аренду, и его быстрая перепродажа гарантировано прибыльны: в первом случае срок окупаемости составляет от восьми до 20 лет, во втором — два-три года.

В какую недвижимость лучше вложиться?

Государству важно и дальше снижать ипотечную ставку до 2%, чтобы сделать покупку жилья доступной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты сходятся во мнении, что в России идет рост спроса на жилье сегмента эконом. Однако такие квартиры в современных условиях слишком быстро будут терять свою стоимость. Поэтому для сохранения собственных средств становится выгоднее покупать квартиры средней ценовой категории — это более качественные и долгосрочные вложения. В связи с чем очень важно со стороны государства продолжить курс на снижение ипотечной ставки, считает генеральный директор Группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

«На первый план выходит социальная важность ипотеки. Нужно продавливать снижение ипотечных ставок до символических уровней. Людям важно сохранить свои деньги от курсового влияния, и покупка недвижимости — традиционный сценарий потребительского поведения», — отметил эксперт. По его словам, сейчас аналитики фиксируют рост спроса именно на покупки в инвестиционных целях. «При этом фокус идет на дешевое жилье, которое очень быстро теряет ликвидность. Поэтому имеет смысл покупать квартиры более высокого класса комфорта, что станет максимально доступно при низкой ипотечной ставке — от 2% и ниже. Это поможет не только поддержать спрос, но и сохранить работу для сотен тысяч людей. Еще усилит социальный оптимизм — потому что в современных условиях получение собственного жилья становится еще более важным событием», — сказал Городенкер.

Сейчас не лучшее время для покупки загородного дома Фото: Илья Московец © URA.RU

Сегмент коммерческой недвижимости класса стрит-ритейл будет привлекательным в ближайшее время, полагает Руслан Музафаров. «Малые форматы — пункты выдачи, алкомаркеты, продуктовые магазины „У дома“ — будут очень востребованы. Встроенная коммерческая недвижимость сейчас на плаву, а вот отдельно стоящие крупные торговые комплексы испытывают проблемы». По словам эксперта, пока сложно судить о выгоде вложений в кафе, рестораны и другие заведения. Сейчас стоит следить, переживут ли существующие точки общепита пандемию коронавируса.

В то же время Музафаров предостерег уральцев от покупки загородного жилья в Свердловской области: «Загородный сегмент стагнирует, он слабо себя оправдал. Очень много проектов не стали успешными».