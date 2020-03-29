Число зараженных коронавирусом россиян выросло до 1534 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 29 марта, воскресенье. И вот главные новости за выходные:

Общество

За субботу и воскресенье в России выявлено 498 новых случаев заболевания коронавирусом. Число зараженных достигло 1 534 человек. Наибольшее количество заболевших в Москве — 197, еще 27 в Подмосковье. Число погибших выросло с 4 до 9 человек. О летальных исходах за выходные сообщали в Москве (2), Санкт-Петербурге, Оренбурге и Псковской области.

Россия полностью закрыла границы с 30 марта — приказ об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Регионы РФ также начали закрывать въезд на свои территории из-за коронавируса. Пока к такому решению пришли только власти Чеченской республики и Мурманской области.

В России представили схему лечения коронавируса на основе лекарства от малярии — «Мефлохина». Новый вариант лечения предложено внести в методические рекомендации Минздрава РФ.

Эксклюзив

Внеплановые каникулы из-за пандемии коронавируса обрадовали далеко не всех россиян. Многие остались без работы и денег, особенно пострадали фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры и парки развлечений. Рассказываем, есть ли у бизнеса шанс на выживание.

Пока весь мир борется с коронавирусом, россияне, находясь на карантине, могут освоить новые профессии. Мы подготовили для вас список онлайн-курсов от Skillbox, «Лекториума», «Открытого образования», «Яндекс.Практикума» и других образовательных ресурсов.

Политика и экономика

В Москве рухнул рынок аренды жилья. Специалисты по недвижимости уверены — такого в современной истории столицы еще не было. Квартиранты съезжают, собственники меняют цены. Полная картина происходящего — здесь.

Временное закрытие границ РФ ударит по транспортным компаниям, которые могут потерять не менее 100 миллиардов рублей. Больше всего пострадают авиаперевозчики и РЖД.

Мошенники придумали новые способы обмана россиян, переживающих из-за пандемии коронавируса. Людей заманивают на сайты громкими заголовками, после чего вымогают деньги, предлагая купить маски или «чудодейственные лекарства» по заоблачным ценам.

Урал

В Свердловской области выписали первого пациента с коронавирусом. Женщина полностью излечилась и уехала из больницы №40 домой. На вечер 29 марта число заболевших в регионе составляет 23 человека.