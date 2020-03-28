Какие онлайн-курсы пройти, чтобы в будущем не остаться без работы

Карантин — хороший повод, чтобы освоить новую профессию, считают HR Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Пока весь мир борется с коронавирусом, россияне, находясь на карантине, могут освоить новые профессии, которые будут актуальны и после того, как пандемия и последовавший за ней экономический кризис закончатся. Чтобы разнообразить досуг тех, кто сидит дома, многие образовательные сервисы дали пользователям бесплатный доступ или сделали большие скидки на онлайн-курсы, и это хороший повод, чтобы освоить новую специальность, уверены опрошенные URA.RU эксперты.

По словам директора по исследованиям рекрутингового сервиса HeadHunter Марии Игнатовой, в нынешних экономических условиях сокращения в определенных отраслях неизбежны. «Явные проблемы уже начались в туристической отрасли, в авиации, фитнесе и оффлайн-продажах», — пояснила она в разговоре с URA.RU.

В то же время, по ее словам, за март вырос спрос на сотрудников интернет-бизнеса и IT-сектора.

По прогнозам собеседницы агентства, это долгосрочный тренд, и работники указанных сфер будут востребованы даже после того, как закончатся экономические проблемы.

«Сейчас тема самообразования на пике — многие пытаются получить новую профессию, сидя дома. Для большинства сертификат об окончании курсов — не полноценный диплом, но обучение позволит получить актуальные знания и развить soft skills — „гибкие навыки“: самодисциплину, тайм-менеджмент, критическое мышление и умение брать на себя ответственность», — пояснил в беседе с журналистом агентства социолог Антон Давыденко.

Где и какую профессию можно освоить?

« Открытое образование »: аналитик данных, C# разработчик, криптограф, Unity-разработчик, маркетолог

На платформе, созданной ассоциацией «Национальная платформа открытого образования» при поддержке Министерства образования и науки РФ, размещено более 500 бесплатных курсов по базовым дисциплинам от университетов со всей России. Обучающимся предлагают конспекты, видеолекции и презентации. В среднем курсы длятся по три месяца, а после сдачи контрольных точек выдается специальный сертификат.

Самообучение развивает многие навыки, поясняют эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Онлайн-университет Skillbox : Java-разработчик, специалист по кибербезопасности, таргетолог, интернет-аналитик, дизайнер мобильных приложений

Пользователям сервиса доступно более 180 образовательных программ по четырем модулям: «Дизайн», «Программирование», «Маркетинг» и «Управление». Обучение длится от двух месяцев до года и стоит от двух до 15 тысяч рублей в месяц в зависимости от выбранного направления, но сейчас на большинство программ онлайн-университет предоставляет скидки. По некоторым специальностям предусмотрено дальнейшее трудоустройство.

« Яндекс.Практикум »: веб-разработчик, инженер по тестированию, специалист по Data Science, Python-разработчик, аналитик данных

Платформа предлагает пользователям с нуля освоить пять профессий, востребованных в технологических компаниях. Обучение длится от шести до девяти месяцев: студенты под руководством наставников изучают теорию, работают на онлайн-тренажерах и разрабатывают собственные проекты.

«Чтобы действительно поменять профессию, нужна мотивация, тебе должно нравиться то, чем ты занимаешься.

Для этого мы предлагаем первые 20 часов курса бесплатно. Этого времени достаточно, чтобы понять, подходит тебе профессия или нет», — пояснил URA.RU директор по маркетингу «Яндекс.Практикум» Евгений Лебедев.

Дальнейшие занятия стоят 11-13 тысяч рублей в месяц. За полный курс пользователям предлагают заплатить от 50 до 110 тысяч рублей в зависимости от специальности. В будущем сервис откроет еще восемь направлений — «Дата-инженер», «Специалист по нейросетям», «Дизайнер интерфейсов», «Алгоритмы и структуры данных», «Мидл веб-разработчик», «Разработчик C++», «IT-рекрутер и «Инженер по автоматизации тестирования».

Некоторые платформы после прохождения учебы предлагают работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

« Лекториум »: системный аналитик, блокчейн-специалист, финансовый аналитик, специалист по Data Science, логист

В данной системе электронного образования собрано более 100 курсов различных российских вузов, а также ведущих компаний и бизнес-коучей. Обучение длится от четырех до десяти недель. Большинство программ предоставляются бесплатно, но за некоторые (к примеру, «Искусственный интеллект в креативных индустриях») просят до 20 тысяч рублей.

Также у «Лекториума» есть раздел «Медиатека», где публикуются видеозаписи лекций и конференций по различным предметам как на русском, так и на иностранных языках. Доступ к этим курсам бесплатный.

« Нетология »: тестировщик ПО, руководитель отдела продаж, Data Scientist, influencer-маркетолог, бренд-менеджер

Студентам «Нетологии» предлагается на выбор 109 программ из шести направлений: «Маркетинг», «Бизнес и управление», «Дизайн и UX», «Программирование», «Аналитика» и «MBA». Все вводные курсы бесплатные, но за полное их прохождение придется заплатить. К примеру, полный курс «iOS-разработчик с нуля» стоит 60 тысяч рублей, а «Дата-инженер» — почти 100 тысяч рублей. Все выпускники получают дипломы. Также бывшим студентам помогают искать подходящие вакансии и проходить собеседования.