В России скончался еще один пациент с коронавирусом

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, больной, здоровье, медицина, больница, реанимация, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Скончался житель Псковской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России скончался еще один человек с коронавирусом. Им оказался житель Псковской области, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.

«Пациент с диагнозом „коронавирус“ скончался в Псковской области», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию штаба. До этого в России были зафиксированы восемь случаев смерти носителей инфекции.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом резко возросло количество россиян, у которых подозревают наличие инфекции, а власти Москвы стали по громкой связи призывать жителей города не выходить из дома, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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