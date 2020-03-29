В России скончался еще один пациент с коронавирусом

Скончался житель Псковской области
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В России скончался еще один человек с коронавирусом. Им оказался житель Псковской области, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.
«Пациент с диагнозом „коронавирус“ скончался в Псковской области», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию штаба. До этого в России были зафиксированы восемь случаев смерти носителей инфекции.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом резко возросло количество россиян, у которых подозревают наличие инфекции, а власти Москвы стали по громкой связи призывать жителей города не выходить из дома, пишет RT.