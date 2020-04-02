01 апреля 2020

Власти наградят пиццей тюменцев, пропагандирующих самоизоляцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Рома Бантик готовит пиццу в ресторане
В конкурсе разыграют 6 кругов пиццыФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Тюмени могут получить пиццу за рассказ о том, чем можно заняться дома во время карантина. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте по спорту и молодежной политике. Там пояснили, что главная цель конкурса — сделать так, чтобы тюменцы во время пандемии коронавируса оставались дома.

«Принять участие в конкурсе очень просто: нужно вступить в нашу группу и группу спонсора конкурса в социальных сетях, выложить фото или видео ваших полезных домашних занятий в комментариях к этому посту и сделать репост записи», — пояснила агентству пресс-секретарь департамента Елена Калиева.

Она добавила, что победитель конкурса получит три пиццы, обладателю второго места подарят две, а третьего — одну. Итоги конкурса организаторы подведут 21 апреля.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о введении в регионе режим обязательной самоизоляции, а нерабочая неделя, объявленная в стране президентом Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля, может быть продлена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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