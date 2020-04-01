Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужно продлить нерабочую неделю Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Сегодня 1 апреля, среда. И вот главные новости к этому часу:

Эксклюзив

Меры, предпринятые властями РФ в последнюю неделю, помогут россиянам и бизнесу пережить кризис — поделился мнением президент «Опоры России» Александр Калинин. Самыми важными пунктами для ИП станут введение отсрочки по кредитам и новая ставка по соцвзносам в 15%. Так у бизнеса есть шанс сохранить до конца года около 300 млрд рублей.

Кредитные каникулы, ранее одобренные Госдумой для ИП и малого бизнеса, — верный шаг в условиях кризиса. По мнению экономиста Игоря Николаева, правительству и банкам стоит задуматься о возможном прощении долгов или их реструктуризации.

Политика и экономика

Нерабочую неделю в России, введенную из-за распространения коронавируса, необходимо продлить. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это связано с тем, что инкубационный период вируса составляет 14 дней, а значит период изоляции тоже должен быть не меньше двух недель.

Почти миллион жителей столицы могут лишиться работы из-за кризиса. Аналитики предполагают, что жесткий карантин приведет к тому, что 50% московских компаний полностью уйдет с рынка.

В России начался рост цен на овощи и фрукты. С 23 по 30 марта поднялись цены на морковь — на 3,7%, капусту — 3,3%, картофель — 2,8% и яблоки — 2,2%. По мнению экспертов, участники рынка просто пользуются ситуацией, пока для иностранных поставщиков закрыты границы.

Общество

Ограничения на продажу алкоголя начали вводить в российских регионах. В Башкирии запрет действует с 10 до 18 часов. В Карелии пошли еще дальше — купить алкоголь можно только с 10 до 14 часов.

Молодые россияне начали болеть коронавирусом чаще пенсионеров. За последние сутки в Москве среди 267 зараженных — 117 человек в возрастной категории от 18 до 45 лет. Это самая многочисленная группа среди выявленных случаев в столице.

Всех пенсионеров России старше 65 лет с признаками ОРВИ протестируют на коронавирус. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Минобрнауки РФ перенесло сроки подачи документов в вузы. Подготовиться к поступлению абитуриенты должны будут до 10 августа, начать учебный год пока планируется 1 сентября.

Урал

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев пошел на сделку со следствием, чтобы не возвращаться в СИЗО. Бывший глава города, отпущенный под домашний арест, намерен заключить досудебное соглашение.