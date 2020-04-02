Власти назвали фейком новость о том, в что в Тюмень везут эвакуированных из Италии россиян

Информация о том, что в Тюмень может прилететь самолет из Италии появилась в соцсетях и некоторых СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В оперативном штабе по коронавирусу Тюменской области опровергли информацию о том, что в Тюмень из итальянского Рима летит самолет с эвакуированными из страны россиянами. Новость о том, что Тюмень, якобы, снова станет обсервационной зоной по коронавирусу, оказалась неправдой.

«В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что сегодня в аэропорт города Тюмени возможно прилетит самолет из Италии. В ответ на поступающие запросы этой темы сообщаем, что этого рейса не будет», — сообщил оперштаб в своем telegram-канале.

В пресс-службе тюменского аэропорта Рощино на звонки редакции никто не ответил.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о том, что регион переходит на режим обязательной самоизоляции.

Как писало URA.RU, депутаты Тюменской областной думы ужесточили наказание за нарушение этого режима.

5 февраля в Тюмень спецбортом из Китая прибыли эвакуированные россияне и граждане СНГ. На протяжении двух недель они находились на карантине в обсервационной зоне, организованной на базе санатория «Градостроитель». Коронавирус ни у кого из них обнаружен не был.