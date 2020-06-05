Незаконная свалка более 10 лет располагается на центральной улице села Целинное (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Целинное в Курганской области незаконная свалка находится рядом со зданием администрации района. Чиновников штрафуют, они платят штрафы или обжалуют через суд, однако свалку не убирают. Об этом URA.RU рассказала депутат Целинной сельской думы Лидия Борисова.

«Свалка в 20 метрах от ул. Советская 66 — адрес администрации Целинного района. Наверное, ее видно из кабинета главы района [Ивана Светличного]. Должностных лиц штрафуют, но мусор не убирается», — пояснила Борисова. По ее словам, бабушки из прилегающего многоквартирного дома говорят, что свалка эта существует больше 10 лет.

Штрафы на должностных лиц за несанкционированную свалку подтвердили в одном из природоохранных ведомств. «Там рядом с администрацией мусора на свалке — КАМАЗов несколько. Штрафы составляются на должностных лиц. Недавно на главу сельсовета [Наталью Воробьеву] было составлено несколько, в том числе за пожар на свалке», — пояснил инсайдер.

По его словам, до этого штраф за свалку возле мэрии выписан на главу района Ивана Светличного, но суды этот штраф отменили, так как территория принадлежит сельсовету. «Но, если ты высшее должностное лицо района, и считаешь, что совет виноват, вызови главу [Воробьеву] и решите. Никто не виноват, а в райцентре гадюшник», — уточнил инсайдер.

«Демонстративно показывают всем, что это не их заботы и не исполняют предписания органов госнадзора», — говорит Борисова.

Получить комментарии у главы Целинного сельсовета Натальи Воробьевой URA.RU не удалось. На рабочий номер никто не отвечал. Выслушать точку зрения главы района Светличного также не получилось. На сотовый телефон глава не ответил, в приемной уточнили, что он уехал.

Ранее URA.RU писало, что возле села Целинное горела мусорная свалка, которая травила дымом местных жителей. Глава сельсовета Наталья Воробьева при этом была уверена, что свалку тушить не надо.

Незаконная свалка находится на центральной улице райцентра Целинное Фото Лидии Борисовой