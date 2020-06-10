На курганских трассах ограничили движение грузовиков

Ограничения ввели из-за жаркой погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временные ограничения для грузовых автомобилей введены на федеральных трассах Курганской области из-за жары. Об этом региональное управление ГИБДД сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«10 июня 2020 года ввиду высокой температуры воздуха на территории Курганской области с 14 часов до 22 часов вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов», — говорится в сообщении.

Указанные ограничения действуют на трассе Р-254 «Иртыш» (на участке от 55 км — граница с Челябинской областью до 465 км — граница с Казахстаном), автодороге Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» (на участке от 125 км — граница со Свердловской областью до 365 км — пригород Кургана) и на трассе «Курган — Тюмень» (от Кургана до границы с Тюменской областью). В областном ГИБДД призывают водителей большегрузного транспорта с пониманием относиться к введенным мерам.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией власти Курганской области решили оставить закрытыми дороги на Тюмень, Екатеринбург и Челябинск до 30 июня. На всех трассах, за исключением федеральных, установили «механические препятствия и технические средства организации дорожного движения».