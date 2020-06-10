Поликлинику в ЯНАО закрыли на карантин из-за коронавируса

Выявить носителей COVID смогли во время планового тестирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Салехарде (ЯНАО) закрыта на карантин поликлиника окружного психоневрологического диспансера, сообщили URA.RU знакомые с ситуацией источники. По информации агентства, в учреждения был выявлен коронавирус.

«В ПНД закрыли поликлинику, приема пациентов не будет до конца следующей недели, — рассказали собеседники. — Несколько врачей болеют коронавирусом». Часть заболевших выявили при плановом обследовании.

В медицинском учреждении информацию источников агенства подтвердили. «Да, это так», — пояснила по телефону заместитель главврача ПНД по медицинской части Елена Борнякова.

По сообщениям местных СМИ, учреждение здравоохранения было закрыто в соответствии с предписанием окружного управления Роспотребнадзора. В настоящее время круг контактных лиц определен, все они будут обследованы. Заболевшие переносят коронавирус в легкой форме.

В окружном департаменте здравоохранения также подтвердили факт карантина в ПНД. «Медиков, не работающих непосредственно с коронавирусом, тестируют не каждый день, а раз в неделю, — пояснили в ведомстве. — заболевание было выявлено у двух сотрудников ПНД, они являются бессимптомными носителями».

Ранее URA.RU рассказывало, что депздрав ЯНАО принял решение о временной смене профиля психоневрологического диспансера Нового Уренгоя. Туда временно начали доставлять больных с подтвердившимся коронавирусом.