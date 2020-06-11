В Италии считают, что вирус слабеет и второй волны не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 июня — 183-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 93-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 487 077 заболевших. Выздоровел 3 731 499 человек, скончались 420 581 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 066 401), на втором Бразилия (775 184), замыкает тройку лидеров Россия (493 771).

Когда изобретут средство от коронавируса

Отечественный препарат «Авифавир» для лечения коронавируса в ближайшее время получат 35 регионов, в том числе Москва, Татарстан, Ленинградская, Новгородская и Нижегородская области. Кроме этого, для лечения COVID в РФ испытали антиоксидант SkQ. Препарат показал эффективность на мышах. А в Госдуме предложили использовать БАДы для профилактики коронавируса: добавлять в еду куркуму, кориандр, делать ингаляции с аромамаслами лаванды и пихты, а также использовать пиявок.

Популярная американская компания Johnson & Johnson начнет тестировать вакцину на людях уже в июле, а не в сентябре, как предполагали ранее. В испытаниях примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Ситуация в России

В России за время пандемии в РФ заболели 493 771 человек, а выздоровели — 252 857, скончались 6 391 россиян. При этом в ВОЗ засомневались в достоверности информации о смертности в РФ и назвали ее «необычной». Тем временем в России на антитела протестируют жителей еще трех регионов: Хабаровского края, Тюменской области и Санкт-Петербурга.

Покупать авиабилеты на август не советуют, есть риск потерять деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В РАН считают, что закрытие российских границ было бы эффективным лишь в январе—феврале. В сложившейся сейчас ситуации, когда коронавирус распространился по всему миру, держать границы закрытыми бессмысленно. Пока что речь идет лишь о возобновлении внутреннего туризма. Запускают новые поезда Екатеринбург — Симферополь, Кисловодск — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория. Продажа билетов стартует уже сегодня. В свою очередь, эксперты авиаотрасли не советуют россиянам покупать билеты на август. В текущей ситуации покупка авиабилета не гарантирует, что полет состоится. Некоторые жалуются, что пока передвигаться по стране неудобно даже на автомобиле. Водители пожаловались, что часами стоят в пробках на границе ХМАО и Свердловской области из-за проверки документов.

Губернаторы нового призыва успешно прошли испытание коронавирусом. Пандемия выявила их сильные стороны: в регионах, где в прошлом году прошли выборы, обстановка оставалась стабильной. По мнению экспертов, это свидетельствует о грамотном отборе кадров и гарантирует, что выдвинутые в этом году врио губернаторов успешно пройдут через выборы.

В ЦБ пояснили, как выплачивать кредит переболевшим COVID. Клиенты могут прибегнуть к реструктуризации кредита. Это не ухудшит кредитную историю заемщика. Также банкам рекомендовано отказаться от начисления пеней и штрафов.

Празднование Дня России в этом году начнется раньше. URA.RU устраивает музыкальное событие в канун праздника. Концерт уральских музыкантов Максима Брызгалова и Евгении Нейман пройдет 11 июня в 19:00, посмотреть его можно в социальных сетях URA.RU.

Ситуация в мире

В Италии 50 родственников жертв коронавируса подали официальную жалобу против властей, обвинив их в неправильных действиях в разгар пандемии. Это первый юридический шаг такого рода, предпринятый коллективно. Жалоба подана в прокуратуру Бергамо.

Половина скончавшихся вследствие заражения COVID в Германии — это граждане, проживающие в специализированных домах для инвалидов и престарелых. Смертность среди постояльцев таких домов более чем в 50 раз выше, по сравнению с остальным населением страны.

Мнения экспертов

Вторая волна коронавируса может прийти в Россию ближе к новому году, заявили в РАН. Россиян призвали с пользой провести летние месяцы, чтобы укрепить иммунитет. Однако итальянский вирусолог Массимо Клементи полагает, что второй волны заболеваемости не будет, так как вирус ослабевает.

Тем людям, кто уже переболел COVID советуют следить за состоянием здоровья и посещать врачей, так как инфекция может настигнуть вновь. Специалисты считают, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, должны как можно эффективнее заниматься физическими упражнениями, больше находиться на свежем воздухе и хорошо спать. Кроме того, в их рационе должны быть витамины и биологически активные вещества.