Киркоров не будет извиняться за видео про десантника-гея

Филипп Киркоров опубликовал ролик, обидевший десантника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Филипп Киркоров не будет приносить извинения за видео, в котором предстал в образе десантника-гея. Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская заявила, что претензии нужно арестовывать телеканалу СТС, на котором был показан скетч.

«Филипп не будет никак реагировать, потому что это видео не принадлежит нам. Скетч канала СТС и сериала „В маске шоу“. Филипп выступает исключительно в качестве актера, поэтому все вопросы, наверное, правильно адресовать каналу. Нам не поступало официальных просьб извиниться и удалить ролик», — сообщила Успенская изданию «Подъем».

Представитель Киркорова добавила, что всем артистам тоже следует извиняться за роли, которые могут кого-то обидеть. Например, Дмитрию Нагиеву — за роль прапорщика Задова, а Леониду Броневому — за роль Мюллера. «Просто, значит, Филипп хорошо сыграл», — резюмирует пресс-секретарь Кикорова.

Видео, где певец предстал в образе десантника-гея, было опубликовано в его Instagram в конце мая. Ролик сделан для юмористического скетч-шоу канала СТС. Позже депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ Владимир Шамалов призвал Киркорова извиниться за видео и удалить его со всех ресурсов, напоминает агентство Nation News. По мнению Шаманова, в ролике артист оскорбляет два символа десантника — тельняшку и берет.

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