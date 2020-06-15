Авария оставит без воды десятки домов в центре Кургана

В десятках домов в центре Кургана 15 июня оставят без воды из-за утечки на водопроводе на перекрестке улиц Пролетарская и Коли Мяготина. О коммунальной аварии сообщает пресс-служба «Водного Союза».
«Вода вышла на поверхность, место аварии огорожено. Работы по устранению аварийной ситуации будут проводиться в два этапа», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. На первом этапе коммунальщики заменят вышедшую из строя задвижку. Эти работы потребуют отключения холодной воды.
Водоснабжение будет ограничено с 14.00 15 июня до 08.00 16 июня. Под отключение попадают дома по улицам Пролетарская, 65, 69, 67, 71, 78, 80, 82; Станционная, 64, 68, 74а, 76а/1, 76а, 74, 70, 72, 82, 80, 76, 86, 84, 85); Коли Мяготина, 173, 173а, 175, 179, 183, 193, 195, 197, 152, 150, 150б, 148, 146, 144, 66; Савельева, 92, 45а; Ипподромная, 13, 13а, 19, 17; Савельевский переезд, 4, 3, 1, 2; 1-я Заводская, 48, 63.
На втором этапе бригады «Водного Союза» приступят непосредственно к устранению аварии. В компании отмечают, что благодаря предварительной установке новой запорной арматуры под отключение на этом этапе попадет меньшее количество потребителей, этот список будет опубликован дополнительно. Кроме того, будет ограничено движение по улице Коли Мяготина в районе перекрестка с Пролетарской: проезжая часть будет временно сужена.
Ранее URA.RU неоднократно сообщало, что в Кургане полностью изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей, однако по данным «Водного Союза» недофинансирование отрасли составляет около 300 млн рублей ежегодно. Это произошло из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия из года в год экономически необоснованного тарифа.
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