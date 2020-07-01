Сегодня, 1 июля, — 203-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 113-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 583 971 случаев заражения (+135 154 за ночь). Выздоровели 5 809 263 инфицированных (+86 253). За все время от коронавируса скончались 514 331 пациентов (+4 744).
Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 727 853). На втором месте находится Бразилия (1 408 485). Россия — на третьем (648 533). За сутки в стране подтвердились 6693 случая заражения, большинство новых заболевших — в Москве (+745), Московской области (+301) и ХМАО (+279).
Когда изобретут средство против коронавируса
Испытания вакцины против COVID-19, которые Минобороны проводит совместно с Институтом имени Гамалеи, будут завершены до конца июля. С 18 июня ученые тестируют препарат на 38 добровольцах. Над разработкой средства профилактики COVID усиленно работают во всем мире. Так, клинические испытания четырех видов вакцин от коронавируса начнутся скоро в США. Администрация страны запустила в мае операцию Warp Speed, целью которой является производство 300 миллионов доз вакцины к январю 2021 года.
Однако все усилия ученых могут оказаться бесполезными. Китайские ученые пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу исчезает спустя 2-3 месяца. Возникает вопрос эффективности вакцин, действие которых в результате тоже может длиться недолгий период.
Что происходит в России
В ВОЗ считают, что
Президент России Владимир Путин нашел новый источник драйва в новом формате общения с народом — обращении к нации. За короткий промежуток времени российский лидер в несколько раз увеличил число таких выступлении. Эксперты полагают, что придуманная во время карантина технология может использоваться годами. Тем временем сам Путин подчеркнул, что борьба с COVID в стране будет вестись настойчиво и последовательно.
Пандемия не уменьшила интерес россиян к изменениям в основном законе, а некоторые из поправок даже сделала более актуальными. В частности, коронавирум особенно выделил темы доступности и качества здравоохранения, а также обязательной индексации пенсий.
В стране начинается реализация нацплана восстановления экономики. Его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей. Сегодня же россияне начнут получать вторую «путинскую» выплату на детей до 16 лет. А Пенсионный фонд России из-за коронавируса продлил упрощенный порядок оформления пенсий. Граждане смогут оформить выплаты, не выходя из дома. Некоторые меры господдержки уже показывают свою эффективность. Так, программа льготной ипотеки и снижение ключевой ставки подняли спрос россиян на ипотечные займы.
Тем временем в России продолжают снимать ограничения, связанные с пандемией. В детских лагерях начинается оздоровительная кампания. Учреждения начнут работать в 19 регионах России до 6 июля. РЖД возобновляет курсирование 70 отмененных ранее поездов, а в Москве открывается для посетителей Государственный исторический музей. Регионы, которые отменили пропускной режим, удалили всю личную информацию о россиянах, которую собирали для электронных пропусков во время карантина.
Как развиваются события в мире
После окончания пандемии США усилят санкционное давление на Россию и Китай, несмотря на просьбы ООН снять ограничения из солидарности в борьбе с коронавирусом. Более того, американский президент Трамп заявил, что его злость в отношении КНР растет по мере распространения пандемии.
Airbus сократит
Что говорят эксперты
По мнению представителей ВОЗ, мир находится в опасной фазе распространения коронавируса, а большинство людей остаются восприимчивы к COVID-19. В организации отметили, что Россия и Европейские страны сейчас находятся в процессе смягчения ограничений, так как люди «устали находится дома», а страны стремятся к «открытию экономик», однако опасность еще велика.
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