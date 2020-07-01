Вирусолог, обнаружившая SARS, предупредила мир об опасности новых эпидемий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 июля, — 203-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 113-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 583 971 случаев заражения (+135 154 за ночь). Выздоровели 5 809 263 инфицированных (+86 253). За все время от коронавируса скончались 514 331 пациентов (+4 744).

Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 727 853). На втором месте находится Бразилия (1 408 485). Россия — на третьем (648 533). За сутки в стране подтвердились 6693 случая заражения, большинство новых заболевших — в Москве (+745), Московской области (+301) и ХМАО (+279).

Когда изобретут средство против коронавируса

Испытания вакцины против COVID-19, которые Минобороны проводит совместно с Институтом имени Гамалеи, будут завершены до конца июля. С 18 июня ученые тестируют препарат на 38 добровольцах. Над разработкой средства профилактики COVID усиленно работают во всем мире. Так, клинические испытания четырех видов вакцин от коронавируса начнутся скоро в США. Администрация страны запустила в мае операцию Warp Speed, целью которой является производство 300 миллионов доз вакцины к январю 2021 года.

Однако все усилия ученых могут оказаться бесполезными. Китайские ученые пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу исчезает спустя 2-3 месяца. Возникает вопрос эффективности вакцин, действие которых в результате тоже может длиться недолгий период.

Что происходит в России

В ВОЗ считают, что Россия идет хорошим путем . В организации уверены, что на российских избирательных участках действует хорошо продуманная система противовирусных мер. Однако российский академик РАН, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников опасается, что коронавирус может навсегда остаться в организме человека и стать хроническим заболеванием. Он подчеркнул, что такой вариант не исключен.

Президент России Владимир Путин нашел новый источник драйва в новом формате общения с народом — обращении к нации. За короткий промежуток времени российский лидер в несколько раз увеличил число таких выступлении. Эксперты полагают, что придуманная во время карантина технология может использоваться годами. Тем временем сам Путин подчеркнул, что борьба с COVID в стране будет вестись настойчиво и последовательно.

Пандемия не уменьшила интерес россиян к изменениям в основном законе, а некоторые из поправок даже сделала более актуальными. В частности, коронавирум особенно выделил темы доступности и качества здравоохранения, а также обязательной индексации пенсий.

В стране начинается реализация нацплана восстановления экономики. Его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей. Сегодня же россияне начнут получать вторую «путинскую» выплату на детей до 16 лет. А Пенсионный фонд России из-за коронавируса продлил упрощенный порядок оформления пенсий. Граждане смогут оформить выплаты, не выходя из дома. Некоторые меры господдержки уже показывают свою эффективность. Так, программа льготной ипотеки и снижение ключевой ставки подняли спрос россиян на ипотечные займы.

Тем временем в России продолжают снимать ограничения, связанные с пандемией. В детских лагерях начинается оздоровительная кампания. Учреждения начнут работать в 19 регионах России до 6 июля. РЖД возобновляет курсирование 70 отмененных ранее поездов, а в Москве открывается для посетителей Государственный исторический музей. Регионы, которые отменили пропускной режим, удалили всю личную информацию о россиянах, которую собирали для электронных пропусков во время карантина.

Как развиваются события в мире

После окончания пандемии США усилят санкционное давление на Россию и Китай, несмотря на просьбы ООН снять ограничения из солидарности в борьбе с коронавирусом. Более того, американский президент Трамп заявил, что его злость в отношении КНР растет по мере распространения пандемии.

Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.

Airbus сократит около 15 тыс сотрудников в мире из-за пандемии коронавируса.

Что говорят эксперты

По мнению представителей ВОЗ, мир находится в опасной фазе распространения коронавируса, а большинство людей остаются восприимчивы к COVID-19. В организации отметили, что Россия и Европейские страны сейчас находятся в процессе смягчения ограничений, так как люди «устали находится дома», а страны стремятся к «открытию экономик», однако опасность еще велика.

Вирусолог из Уханя, обнаружившая SARS, предупредила о других вспышках коронавирусов . По ее мнинию, люди еще не раз будут сталкиваться с коронавирусами. Они развиваются и в будущем будут чаще передаваться от животных к человеку.