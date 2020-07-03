Курганские бизнесмены инсценировали ДТП и поджог

В Курганской области предприниматели, инсценировав ДТП, хотели получить страховку на 159 млн рублей Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Курганские предприниматели придумали аферу, инсценировав аварию с грузовиком, в результате чего сгорел груз. Целью стало получение страховки. Подробности преступления URA.RU рассказали в УМВД России по Курганской области.

«Уголовное дело возбуждено в 2019 году по факту совершения инсценировки ДТП между ВАЗ 2106 и MAN с прицепом и уничтожением груза гербицидов с целью получения страховой выплаты», — говорится в ответе областного УМВД на редакционный запрос.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник писало, что речь может идти о получении страховки на сумму около 160 млн рублей. Бизнесмены через МУП «Шуховский полигон» изготовили документы на утилизацию сгоревшей машины и удобрений. По бумагам они якобы утилизировали на полигоне 10 тонн. Но реально ничего не привозили.

Законом предусмотрено, что утилизация должна была проходить в присутствии страховых комиссаров. Но это не могло быть сделано, так как полигон не имел права принимать груз, который относится к 3-му классу опасности. Такой лицензии у «Шуховского полигона» нет.