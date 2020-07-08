07 июля 2020
06 июля 2020

В ветчине от тюменского депутата нашли муху. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация и дегустация колбасных изделий от производителей ЦК Урал, нарезка, колбаса, ариант, ветчина
В ветчине бренда «Ясная горка» тюменку ждал неприятный сюрприз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменка Татьяна Котлярова обнаружила муху в ветчине бренда «Ясная горка». Об этом она рассказала в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Продукт был произведен на птицефабрике «Тюменский бройлер», которой управляет депутат тюменской городской думы Оксана Величко.

«Ветчина из мяса птицы „Ясная горка“! В продажу поступил летний вариант, с мясом свежих мух. Приобретена сегодня в магазине „Монетка“ по ул. Федюнинского, 15 корпус 1 за 176 рублей», — отметила в своей публикации Котлярова.

В комментариях к записи пользователи с пониманием отнеслись к необычной находке. «Ну, „Монетка“ то ни при чем. Вопросы к производителю. А возвращать, да, в магазин», — считает Александр Котляров. «На самом деле, отвратительное качество товара, неоднократно это наблюдал», — заявил Никита Гурьев.

Получить оперативный комментарий в компании ПРОДО, которой принадлежит «Тюменский бройлер» и бренд «Ясная горка» URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что в колбасе, которую производят на заводе депутата Тюменской гордумы Величко, нашли кусок металла. Также директор птицефабрики отметилась тем, что в июне прошлого года подарила коллегам на 25-летие тюменской городской думы куриные бедра.

Ветчину «Ясная горка» тюменка купила в местном супермаркете
Татьяна Котлярова

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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