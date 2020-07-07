Водителю одного из автомобилей оторвало руку Ноябрьск online

Микроавтобус с пассажирами и грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулись на трассе в ЯНАО. Один из пассажиров погиб, водителю оторвало руку.

Авария произошла вечером во вторник, 7 июля, на 282 километре трассы Ноябрьск — Муравленко. В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком, находилось девять человек. По данным издания «Ноябрьск 24», один человек скончался, водитель получил травматическую ампутацию руки. Еще трое получили легкие травмы, четверо участников ДТП не пострадали. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и пожарные.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу журналисту URA.RU не стали комментировать инцидент, пообещав рассказать подробности утром в среду, 8 июля.

В середине июня в окрестностях Лабытнанги грузовик въехал в товарный поезд на железнодорожном переезде. Пострадал только водитель КамАЗа, мужчина остался жив.

В ДТП скончался человек Ноябрьск online

На месте ДТП работают медики, полиция и пожарные Ноябрьск online