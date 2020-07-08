Самый тяжелый этап кризиса в России в большей степени касается малого и среднего бизнеса, считает Аркадий Дворкович Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Минэнерго США повысило прогноз стоимости эталонной марки нефти Brent в 2020 году на 6,5% — до 40,5 доллара за баррель. По оценке ведомства, в 2021 на рынке будет наблюдаться дефицит топлива, что приведет к росту цен этой марки нефти до 49,7 доллара за бочку. На сегодняшний день цена на баррель Brent выше прогноза американского Минэнерго и составляет 43,11 (+0,07). Марка нефти WTI торгуется за 40,64 доллара за баррель (+0,05).

К середине торговой недели рубль продолжает свое падение. Начиная с понедельника, национальная валюта проигрывает значительные позиции, возвращаясь к майским показателям. По данным Центробанка РФ, за доллар дают 72,17 рубля (+0,83), за евро — 81,46 (+0,96).

Ситуация в России

Опрос СК «Росгосстрах Жизнь» показал, что за время пандемии коронавируса доля россиян, зарабатывающих ниже 15 тысяч рублей в месяц, выросла до 44,6% в июне. В феврале таких граждан было 38,1%. А доля тех, кто зарабатывает больше 25 тысяч, снизилась с 36,2% до 27,1% за аналогичный период. В Минэкономиразвития РФ не поверили в эти цифры и заявили, что, по данным Росстата, доходы россиян в начале года выросли на 3,3%. С началом ограничений из-за пандемии коронавируса зарплаты упали лишь на 2%. В Кремле также скептически отнеслись к результатам опроса.

Но все еще впереди. По словам председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, Россия переходит к самому тяжелому периоду кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он отметил, что это в большей степени касается малого и среднего бизнеса. Основные проблемы наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года, сказал Дворкович.

На фоне этих сообщений правительство РФ не стало ждать «тяжелый период кризиса» и выделило 13,5 млрд рублей на выплату безработным. Среди получающих выплаты могут оказаться курьеры Delivery Club. С 7 июля они объявили забастовку из-за задержки зарплат. Сбербанк, ВТБ и «Зенит» собираются сэкономить во время кризиса за счет снижения зарплат менеджерам.

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта. Если регистрировать сделку онлайн, то минимальная ставка на готовое жилье в ипотеку составит 7,3%. В Госдуме РФ в окончательном (третьем) чтении был принят законопроект о защите имущества и средств пенсионеров и бизнеса, пострадавшего от пандемии. Согласно документу, кредитные каникулы для пенсионеров продлятся два года, для бизнесменов — год. Также депутаты рассматривают возможность доплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам от 75 лет. Ранее такая выплата была положена лишь людям, достигшим возраста 80 лет.

Что происходит в мире

Обострение отношений между США и Китаем может привести к расширению сотрудничества Москвы и Пекина, говорится в докладе «Российско-китайский диалог: модель 2020». Россия может укрепить свои позиции в экспорте углеводородов и сельскохозяйственной продукции в КНР. Но во время пандемии торговый оборот между Россией и Китаем снизился на 4,3%.

В ООН считают, что в 2020 году число людей, живущих в крайней бедности, может возрасти до 71 млн. Это первый рост уровня бедности с 1998 года. Как отмечают в организации, доход около 1,6 млрд работников, которые уже находились в уязвимых условиях, снизился на 60% в первый месяц кризиса.

В Конгрессе США хотят выделить Украине 275 млн долларов на военную помощь. Несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Fitch ожидает общего снижения средств на балансах госбюджетов стран мира на 9,7 трлн долларов в 2020 году. Номинальный мировой ВВП, по прогнозам агентства, сократится почти на 6%.

Прогнозы экспертов

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов считает, что восстановление экономики потребует от властей «второй волны» мер поддержки спроса. Сейчас спрос со стороны населения продолжает снижаться, и такая тенденция продолжится, пояснил он. По словам Титова, сроки восстановления экономики можно будет установить тогда, когда получится установить «дно» кризиса.

К концу 2020 года уровень безработицы в России может составить 6,5% — это плюс 3 млн свободных кадров на рынке. Такую оценку дает Центр стратегических разработок (ЦСР). Руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова отметила, что снижение выручки и прибыли компаний прогнозируется на 9-10%, сокращение численности сотрудников и средней заработной платы — на 4-5%.

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