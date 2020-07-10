Озеро Андреевское полностью покрылось мертвой рыбой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

Массовая гибель рыбы в тюменском озере Андреевском (Тобольский район) произошла на фоне естественных процессов, которые могли стать следствием биологического загрязнения водоема. Основной причиной гибели рыб стало цветение водорослей в озере, поделилась мнением гидробиолог, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета, кандидат биологических наук Ольга Алешина. Ранее рыбу в озере признали токсичной — она вызвала вспышку гаффской болезни в местной деревне.

«Для сине-зеленых водорослей важно большое содержание в воде фосфора, азота и различной органики. Они устойчивы к дефициту кислорода, жаре и к другим вредным факторам», — сообщила она. Как рассказала доцент, в период цветения эти растения способны существенно ухудшить качество воды. При отмирании они выделяют токсины, а при температуре выше 25 градусов — а в Тюмени всю последнюю неделю стоит жара, процесс ускоряется. Кроме того, в ночное время водоросли активно потребляют кислород из воды — в особо жаркую погоду его содержание в озерах может снижаться до нуля. Все это провоцирует массовую гибель рыбы.

Как сообщили жители расположенного рядом поселения Ачиры, ранее на озере уже наблюдались случаи мора рыбы. Но даже в жаркую погоду рыбы не гибли в таких масштабах. «Спровоцировать рост сине-зеленых водорослей могло увеличение числа органики в водоеме», — отмечает Алешина. Осенью 2019 года, когда произошла вспышка гаффской болезни, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предположил, что в Андреевское было выброшено 10 тонн не проданной местным населением рыбы. «Откуда он взял эти цифры, непонятно — в нашем поселении рыбаки в озеро ничего не сбрасывали. К самому озеру вовсе нет дороги — привезти такой объем не представляется возможным. Кроме того, на озере не рыбачат уже год», — удивляется ачирский рыбак, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, в поселении ходят другие слухи — якобы в озеро специально скинули пестициды, чтобы заставить местное население покинуть эту территорию, но для каких целей — непонятно. Доцент Ольга Алешина версию о химическом загрязнении Андреевского опровергает. «В случае вброса пестицидов в водоеме погибло бы все, включая сине-зеленые водоросли», — отмечает она. По мнению биолога, точную причину мора рыбы сможет установить только полный спектр анализов на токсины, основные гидрохимические элементы, органику и фенолы. Как сообщило местное население, в Ачиры уже выдвинулись представители Роспотребнадзора для того, чтобы взять анализы воды. Подтвердить эту информацию в ведомстве оперативно не удалось, туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что рыба из озера Андреевского стала причиной вспышки токсичной гаффской болезни в расположенном по соседству поселении Ачиры — пострадало 11 человек. На этой неделе водоем покрылся зеленой слизью и мертвой рыбой. Прокуратура по данному факту организовала проверку о нарушении природоохранного законодательства.