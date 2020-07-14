Один из департаментов ожидает назначения главы уже полтора года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три департамента в тюменском правительстве, пока остающиеся без руководителей, не требуют срочных назначений. Кадровые решения по ним могут быть отложены на неопределенный срок. Таким мнением с URA.RU поделился тюменский политолог Александр Безделов. 15 июля будет полтора года, как без главы остается ключевой для Тюменской области департамент финансов. В августе департамент экономики отметит год без начальника. Самый маленький срок у департамента соцзащиты — всего 4 месяца.

«Фактически департаментом финансов в правительстве сейчас руководит многолетний замдиректора Михаил Таранов, и он справляется. Губернатор Александр Моор же сам является финансистом», — отмечает Александр Безделов. Он считает, что если бы на данную должность был претендент, с которым тюменский глава области проработал много лет, то его можно было бы оперативно назначить на должность, однако ситуация иная. По слухам, которые передают инсайдеры URA.RU, Михаил Таранов, хоть и является основным претендентом на должность, однако не очень нравится губернатору. Впрочем, утверждают политологи, глава региона не принимает решения исходя из личных предпочтений.

В департаменте экономики, пост руководителя которого в августе 2019 года покинула Ольга Простенева, экстренных кадровых решений пока тоже не ждут. «Отсутствие назначения обусловлено тем, что курирующий департамент замгубернатора Владимир Сысоев пока не может подобрать ту фигуру, которая бы могла бы занять должность», — отмечает Александр Безделов. По мнению политолога, работа департамента экономики, который прежде всего занимается статистикой и стратегическим планированием, не требует пристального внимания властей — все документы уже утверждены, процесс отлажен. Сейчас его деятельность курирует замдиректора Татьяна Южакова.

Несколько иная ситуация складывается с департаментом социальной защиты. Он до сих пор находится под контролем замгубернатора Ольги Кузнечевских, ранее возглавлявшей его. По мнению инсайдеров агентства, сейчас заниматься поисками преемника чиновнице совершенно некогда, поэтому вопрос о новом руководителе пока не поднимался.

Впрочем, продолжительное рассмотрение кандидатур на должности глав департаментов для тюменского губернатора являются традиционными. «Это абсолютно нормальная ситуация — у нас в стране даже губернаторы почти по году работают в должности врио. Конечно, в каждом регионе есть своя специфика, но тюменская ситуация не является из ряда вон выходящей, это отражение неторопливого подхода со стороны губернатора к вопросам, которые не требуют экстренного решения», — отмечает Александр Безделов.