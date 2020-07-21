В России пятый день снижается число заболевших коронавирусом

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Накануне стало известно, что испытание первой российской вакцины подошло к концу Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки зафиксировано 5 842 новых случаев заболевания коронавирусом в России. Таким образом, общее количество инфицированных с начала эпидемии в стране составило 783 328 человек.

«За последние сутки в России выявлено 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Количество жертв инфекции увеличилось за сутки на 153 пациента, выздоровели 8 782 человека.

В лидерах по количеству заражений за сутки оказалась Москва, где зафиксировано 602 новых случая инфекции. На втором месте ХМАО с 228 заразившимися. Замыкает тройку Свердловская область, где диагностировано 227 новых случаев заражения.

Помимо указанных регионов, в Уральском федеральном округе в лидеры вышел Ямало-Ненецкий автономный округ, где заразились 178 человек. В Челябинской области выявлено 130 новых случаев, в Тюменской — 106, в Курганской -47. В Пермском крае за сутки заболели 73 человека.

С момента объявления пандемии в России полностью излечиться от нового вируса удалось 562 384 зараженным. Жертвами инфекции стали 12 580 человек.

Ранее стало известно о готовности первой российской вакцины против коронавируса. По информации агентства Nation News, которое ссылается на замминистра обороны РФ Руслана Цаликова, все принимавшие участие в испытании вакцины добровольцы получили иммунитет от вируса и чувствуют себя нормально.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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