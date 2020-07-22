Кандидата от оппозиции сняли с выборов в Курганской области

Количество кандидатов, которые дойдут до голосования, уменьшилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Первой из предвыборной гонки за место в Курганскую областную думу выбыла представитель партии «Яблоко» Марина Зарубина. Кандидатуру отозвали по ее личному заявлению. Об этом сообщила URA.RU председатель курганского реготделения «Яблока» Елена Панова.

«Было личное заявление кандидата. Отзыв кандидатуры связан с ее решением», — объяснила Панова. Данные о снятии кандидатуры размещены на сайте областной избирательной комиссии.

По данным избиркома, Зарубина проживает в Тюменской области. В 2014 году она окончила Курганский государственный университет. На данный момент, она является временно неработающей. Она была кандидатом по одномандатному округу.

Выборы в Курганскую областную думу состоятся 13 сентября. За места в региональном парламенте собирались бороться 322 списочника и 74 одномандатника «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.