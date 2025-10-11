Сырский сделал тяжелое признание для ВСУ

Сырский отметил тяжелую обстановку на фронте для ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ находятся в тяжелом положении, заявил Сырский
ВСУ находятся в тяжелом положении, заявил Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстановка на фронте для украинской армии остается крайне тяжелой. В этом признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Оперативная ситуация на фронте остается сложной», — написал Сырский в своем telegram-канале. Ранее поступали сообщения о значительных потерях ВСУ за последние сутки, которые оценивались примерно в 1,4 тысячи военнослужащих. Наибольшие потери, согласно этим данным, пришлись на зону ответственности группировки войск «Центр».

Сообщалось также об особенно тяжелых потерях в районе Алексеевки Сумской области, где 225-й отдельный штурмовой полк и 71-я отдельная егерская бригада, по неподтвержденным данным, лишились до 90% личного состава. Эти сведения указывали на исключительно сложную оперативную обстановку на указанных участках фронта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обстановка на фронте для украинской армии остается крайне тяжелой. В этом признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Оперативная ситуация на фронте остается сложной», — написал Сырский в своем telegram-канале. Ранее поступали сообщения о значительных потерях ВСУ за последние сутки, которые оценивались примерно в 1,4 тысячи военнослужащих. Наибольшие потери, согласно этим данным, пришлись на зону ответственности группировки войск «Центр». Сообщалось также об особенно тяжелых потерях в районе Алексеевки Сумской области, где 225-й отдельный штурмовой полк и 71-я отдельная егерская бригада, по неподтвержденным данным, лишились до 90% личного состава. Эти сведения указывали на исключительно сложную оперативную обстановку на указанных участках фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...