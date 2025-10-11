Обстановка на фронте для украинской армии остается крайне тяжелой. В этом признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Оперативная ситуация на фронте остается сложной», — написал Сырский в своем telegram-канале. Ранее поступали сообщения о значительных потерях ВСУ за последние сутки, которые оценивались примерно в 1,4 тысячи военнослужащих. Наибольшие потери, согласно этим данным, пришлись на зону ответственности группировки войск «Центр».
Сообщалось также об особенно тяжелых потерях в районе Алексеевки Сумской области, где 225-й отдельный штурмовой полк и 71-я отдельная егерская бригада, по неподтвержденным данным, лишились до 90% личного состава. Эти сведения указывали на исключительно сложную оперативную обстановку на указанных участках фронта.
