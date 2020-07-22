Тюменке отказали в вакцинации после укуса собаки

Врачи заявили жительнице Тобольска, что у них нет нужной вакцины Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительнице Тобольска Ольге Жуковой отказали в вакцинации после укуса собаки. Об этом она рассказала в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». По её словам, врачи областной больницы №3 заявили, что у них нет нужной вакцины.

«Моего ребенка 12 июля укусила собака. Приехали в травматологию, час ждали, когда до нас очередь дойдет, а в итоге перевязку сделали, и сказали, что вакцины нет. И неизвестно, когда будет. Посоветовали найти собаку и понаблюдать за ней дней 10, а где я её искать буду? Если собака жива-здорова, то вам и прививка не понадобится, вот как! Что за бред», — заявила Жукова в своей публикации.

В комментариях к публикации большинство пользователей поддержали тоболячку. «Её (вакцины) еще в декабре прошлого года не было», — пояснил Дмитрий Векшин. «В нашей областной больнице вообще что-нибудь есть? Не так давно был пост о том, что нет вакцины от клещевого энцефалита», — поинтересовался Иван Иванов. «Когда мою маму укусил клещ, нам тоже сказали, вакцины нет. Я позвонила в департамент здравоохранения, там очень удивились отсутствию вакцины. На следующий день нам позвонили из больницы и пригласили на вакцинацию», — пояснила Ольга Торохова.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU пояснили, что вакцинация после укуса собак показана не всем пациентам. К примеру, врачи обязательно спросят у пострадавшего, какая именно собака его укусила: бесхозная или домашняя. А также имелись ли у животного признаки бешенства. «Эти сведения необходимы, чтобы определить есть ли показания к вакцинации против бешенства. Введение антирабической вакцины показано не всем. Закупка производится централизованно, доставляется в больницу. Иногда при большой обращаемости может заканчиваться — предпринимаются меры, чтобы сразу пополнять. Обязательно проверим ситуацию с наличием вакцины в областной больнице №3», — пояснили агентству в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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