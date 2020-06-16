Тоболяки жалуются на агрессивных бездомных собак Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Тобольске своры агрессивно настроенных бездомных собак добрались до туристических маршрутов. Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказал пользователь с никнеймом Юрий Долгорукий. Он пояснил, что стая беспризорных животных едва не напала на ребенка прямо на тобольской Красной площади, которая среди туристов пользуется большой популярностью.

«Беспризорные собаки. Сегодня около Красной площади три собаки гонялись за мальчиком на велосипеде. Мальчик сильно испугался. Какой-то мужчина на конечной автобусов пытался их отогнать. Вроде бы, не покусали. Позвонил 112 сообщил про стаю собак, не знаю куда еще», — пояснил Долгорукий в своей публикации.

Большинство пользователей, которые оставили комментарии под записью, согласились с автором. «Хорошо, хоть не покусали. Отлавливать их надо, этих собачек. Куда администрация города смотрит? Ждет беды, не дай Бог», — заявила Яна Моисеева. «Усыплять надо, однозначно», — считает Павел Иванов. «У нас в микрорайоне Южный это обычное явление. Стаи собак многих покусали, но на наши звонки — никакой реакции», — пояснила Людмила Олих.

В городской администрации агентству рассказали о том, что проблема бездомных собак для Тобольска стоит остро. Но этот вопрос власти планируют кардинально решить уже этим летом. «Серьезного изменения ситуации мы ждем в середине лета, когда у нас начнет работать муниципальный приют. Ситуация, возможно, переломится в лучшую сторону. Уже сейчас многие собаки чипированы и фактически не представляют опасности для людей», — пояснила URA.RU пресс-секретарь городской администрации Анастасия Гулина.

Ранее агентство писало о том, что из-за пандемии коронавируса в Тюменской области одичали бездомные собаки: они сбились в стаи и открыли охоту на людей.